В России выявили 35 809 новых случаев коронавируса

19 авг. 11:17

За минувшие сутки в России выявили 37 609 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 8 555, в Санкт-Петербурге – 4 127, в Подмосковье - 3 136. В Краснодарском крае - 1 233, в Ставропольском крае - 405, в Крыму - 392, в Дагестане - 178, в Кабардино-Балкарии - 167, в Адыгее - 41, в Карачаево-Черкесии - 28, в Чечне - 13, в Ингушетии - 20, в Северной Осетии - 76.

Общее число инфицированных в России достигло 19 037 664.

Госпитализированы за сутки 3 349 человек. Выздоровели 21 887 пациент, за все время - 18 238 128.

Умерли за сутки 65 человека, с начала пандемии - 383 427.