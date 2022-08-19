СМИ назвали слабое место НАТО

19 авг. 11:01

НАТО укрепляет рубежи на востоке в качестве одного из основных приоритетов для сдерживания России, слабое место – побережье Румынии, сообщает агентство Bloomberg.

Западные аналитики считают, что Черное море является воротами России к Средиземноморью, а также ключевым пунктом для проецирования влияния на страны Ближнего Востока и Африки. Поэтому НАТО укрепляет черноморские рубежи, что, по их мнению, является важной задачей для сдерживания России в регионе.

Газета пишет, что в Румынии возводятся базы НАТО, которые в случае полного развертывания смогут разместить еще одну полноценную мотострелковую бригаду численностью до 5 тыс человек, в дополнение к уже имеющимся 5 тыс военнослужащих.

Суммарные затраты на строительство объектов инфраструктуры НАТО составят примерно $12,2 млрд. Самой крупной статьей расходов стала зенитно-ракетная батарея с установками Patriot, которую планируется ввести в эксплуатацию в этом году.