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Турция спасла мигрантов, выброшенных Грецией в Эгейское море

Турция спасла мигрантов, выброшенных Грецией в Эгейское море

Группа из 23 мигрантов была спасена береговой охраной Турции в Эгейском море.

Уточняется, что мигранты пытались выйти на берег в Греции, однако греческие пограничники не позволили им это сделать и выдворили их в турецкие территориальные воды.

Мигрантам пришлось дрейфовать на неуправляемом плоту по Эгейскому морю, пока их не нашла турецкая береговая охрана у побережья района Карабурун провинции Измир.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, спасенные люди были переданы в управление миграции в Измире.

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