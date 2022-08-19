Турция спасла мигрантов, выброшенных Грецией в Эгейское море

19 авг. 10:46

Группа из 23 мигрантов была спасена береговой охраной Турции в Эгейском море.

Уточняется, что мигранты пытались выйти на берег в Греции, однако греческие пограничники не позволили им это сделать и выдворили их в турецкие территориальные воды.

Мигрантам пришлось дрейфовать на неуправляемом плоту по Эгейскому морю, пока их не нашла турецкая береговая охрана у побережья района Карабурун провинции Измир.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, спасенные люди были переданы в управление миграции в Измире.