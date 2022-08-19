Краснодар остался без мэра

19 авг. 10:35

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко лишился сегодня должности градоначальника –решение о его отставке единогласно приняли депутаты краснодарской Гордумы в ходе внеочередного заседания.

"В Городскую думу Краснодара поступило заявление от главы муниципального образования город Краснодар Андрея Анатольевича Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий", - приводит ТАСС слова председателя Гордумы Краснодара Веры Галушко.

Отметим, что Алексеенко запросил отставку в связи с переходом на другую работу. Из 49 депутатов Гордумы в заседании участвовали 38.