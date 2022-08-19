Онлайн школы и колледжи откроются в Казахстане

19 авг. 10:33

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что в стране могут законодательно закрепить норму по онлайн школам и колледжам, планируется также разработать квалификационные требования по онлайн-обучению.

"Пандемия стала очень серьезным испытанием для всех нас и это была сильная встряска для системы. И конечно, мы можем по разному относиться к онлайн обучению, но мы должны понимать, что это уже реальность. Мы хотим принять меры, для того чтобы законодательно закрепить норму по онлайн школами и онлайн колледжам", – цитирует его Sputnik Казахстан.

Глава ведомства подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться предварительно.

"Сейчас в интернете границ нет. Если у нас не будет такой возможности обучаться в онлайн-колледжах, только по определенным направлениям подготовки, дети смогут получать это образование в онлайн-колледжах сопредельных и других стран. Поэтому нам важно создавать альтернативу, не прятать голову в песок, не говорить о, что проблема не существуют, а наоборот решать эти задачи и регламентировать это законодательно", – добавил Аймагамбетов.