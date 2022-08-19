Инвестиции в Грузию выросли вдвое

19 авг. 10:29

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" обновила данные об объемах прямых иностранных инвестиций в экономику республики в 2021 году. Согласно новой информации, эти объемы составили $1,2 млрд, то есть на 7,7% выше по сравнению с прежними подсчетами.

Таким образом, рост прямых инвестиций в Грузию в 2021 году в сравнении с 2020 годом составил 110%. При этом 62%, то есть $769,9 млн – это реинвестиции.

Как пишет Спутник-Грузия, в новой статистике были более точно посчитаны реинвестиции и кредиты по ряду крупных предприятий.

Больше всего в Грузию в 2021 году вложили предприятия Великобритании и Нидерландов – на них пришлось 59,7% от общего объема. Основные инвестиции были совершены в энергетика, транспорт, связь и финансовую сферу республики.