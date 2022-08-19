"Нефть в обмен на травы": что Афганистан готов поставлять в Россию

19 авг. 9:53

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что его страна готова предложить изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые в обмен на нефть и товары из России.

Он отметил, что территория Афганистана полностью контролируется нынешним правительством. "Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", - приводит его слова РИА Новости.

Министр также добавил, что кроме ископаемых Афганистан может поставлять России сухофрукты, изюм и лекарственные травы, напомнив об исторической торговле изюмом в России. По его словам, Кабул готов поставить в Россию сотни тонн такой продукции.

"На лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", - добавил Азизи.