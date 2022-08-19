В Гюмри вычислили телефонного террориста

19 авг. 9:42

Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре Армении, армянским правоохранителям удалось установить личность телефонного террориста, несколько дней сообщавшего в полицию об угрозах подрыва административных зданий. Злоумышленником оказался житель Гюмри.

Следствие выяснило, что подозреваемый в "телефонном терроризме" трижды вечером понедельника, 15 августа, звонил в центр оперативного управления с обещаниями взорвать парламент Армении и отдел налоговой службы в Гюмри.

Во вторник, 16 августа, он позвонил не только в полицию, но и спасателям, чтобы пообещать взорвать себя вместе со зданием все той же налоговой службы в Гюмри. В тот же день он был задержан, а накануне – арестован по ходатайству следователя.

Тщательные проверки зданий показали, что никаких бомб подозреваемый в них не закладывал.