В Гюмри вычислили телефонного террориста

Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре Армении, армянским правоохранителям удалось установить личность телефонного террориста, несколько дней сообщавшего в полицию об угрозах подрыва административных зданий. Злоумышленником оказался житель Гюмри.
Следствие выяснило, что подозреваемый в "телефонном терроризме" трижды вечером понедельника, 15 августа, звонил в центр оперативного управления с обещаниями взорвать парламент Армении и отдел налоговой службы в Гюмри.
Во вторник, 16 августа, он позвонил не только в полицию, но и спасателям, чтобы пообещать взорвать себя вместе со зданием все той же налоговой службы в Гюмри. В тот же день он был задержан, а накануне – арестован по ходатайству следователя.
Тщательные проверки зданий показали, что никаких бомб подозреваемый в них не закладывал.