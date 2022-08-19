В Индонезии сообщили, что Путин приедет на G20

19 авг. 9:39

Президент России Владимир Путин очно примет участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре на Бали, сообщил лидер Индонезии Джоко Видодо.

Также он отметил, что на встречу G20 приедет и председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, главы государств подтвердили ему наличие соответствующих планов.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", - сказал он в интервью изданию Bloomberg.

При этом газета отмечает, что Видодо впервые подтвердил планы Путина и Си Цзинпина по очному участию в саммите, хотя Москва и Пекин пока официально не заявляли о формате участия лидеров стран.