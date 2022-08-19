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В бундестаге призвали запустить "Северный поток-2"

В бундестаге призвали запустить &quot;Северный поток-2&quot;

Вице-спикер германского бундестага Вольфганг Кубики потребовал немедленно запустить работу  трубопровода "Северный поток 2".

"Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", - заявил член Свободной демократической партии ФРГ в интервью медиагруппе RND, пишет РИА Новости

Парламентарий считает, что российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, из какой трубы он поступает. "Газ из "Северного потока 2" не отличается от газа из "Северного потока 1". Это всего лишь другая труба", - добавил он.

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