Турция выберет президента 18 июня 2023 года

19 авг. 10:00

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг сообщил сегодня, что очередные президентские выборы в республике состоятся 18 июня 2023 года.

"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", - подчеркнул министр на телеканале CNN Turk, говоря о стремлении оппозиционных сил добиться досрочных президентских выборов.

Бекир Боздаг также отметил, что эти выборы станут вторыми для президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "Здесь нет необходимости в комментариях", - заключил министр юстиции.

Напомним, что в июне 2023 года в Турции должны одновременно пройти президентские и парламентские выборы.