Смог взял курс на отступление из Москвы

19 авг. 9:26

Накрывший после пожаров в Рязанской области столицу смог отступает, запах гари в различных районах Москвы ощущается меньше.

Как пишет РИА Новости, небольшой запах гари ощущается в СЗАО и СВАО, смог и неприятный запах полностью покинули районы ЮАО, ВАО, ЮЗАО, САО и ЮВАО. Жители ЗАО все еще чувствуют запах, однако смог не наблюдается.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что в случае продолжения пожаров в Рязанской области запах гари в Москве сохранится. Он также добавил, что, несмотря на предпринятие значительных мер по уменьшению площади пожаров, ветер сохраняется.