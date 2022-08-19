Узбекистан намерен экспортировать газ в Европу

19 авг. 9:20

Как сообщили в пресс-службе крупнейшей частной нефтегазовой компании Узбекистана Sanoat Energetika Guruhi (SEG), в обозримой перспективе она намерена начать поставлять газ в страны Европы.

Также в Европу SEG планирует экспортировать нефтепродукты – масла и гач. Кроме того, компания намерена расширить поставки и в другие регионы, в частности, продавать нефтяной кокс в Китай, масла – в ОАЭ.

В SEG уточнили, пишет Тренд, что в настоящее время ее продукция продается в соседние страны – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, в Польшу и Прибалтику. В первом полугодии 2022 года компания экспортировал 500 т нефтепродуктов.