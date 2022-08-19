Взятка в виде барана стала для ставропольского участкового роковой

19 авг. 9:10

Взятка бараном от тракториста лишила ставропольского участкового должности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Было установлено, что в сентябре прошлого года двое автоинспекторов не наказали правонарушителя 1954 года рождения, который передвигался на тракторе без номеров.

"По просьбе участкового уполномоченного полиции, который в дальнейшем получил вознаграждение, автоинспекторы не составили в отношении водителя административный материал", - сказано в сообщении.

В настоящее время продолжается проверка, по ее результатам решится судьба еще и двух инспекторов отдела МВД "Шпаковский".