Жителей и гостей Грузии приглашают на фестиваль "Пехони"

19 авг. 8:34

Фестиваль "Пехони" пройдет в Хевсурети в ущелье Чирдили, в 2,5 часах езды от Тбилиси, 20 августа, об этом сообщают организаторы - Группа развития общины Арагви.

В программу войдут мастер-классы по резьбе по дереву, традиционным ремеслам и приготовлению местных блюд. Гости смогут познакомиться с хевсурской культурой и попробовать ее кухню, порисовать и послушать музыку в исполнении "Сестер Гогочури".

Любители прогулок отправятся вместе с местным гидом в красивую деревню Чирдили. Особый уголок приготовлен для детей - там они познакомятся с героями местных сказок и мифов.

Мероприятие организовано при поддержке Агентства развития Чехии, Агентства развития Австрии и мэрии муниципалитета Душети.