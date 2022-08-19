Жителей и гостей Грузии приглашают на фестиваль "Пехони"

Фестиваль "Пехони" пройдет в Хевсурети в ущелье Чирдили, в 2,5 часах езды от Тбилиси, 20 августа, об этом сообщают организаторы - Группа развития общины Арагви.
В программу войдут мастер-классы по резьбе по дереву, традиционным ремеслам и приготовлению местных блюд. Гости смогут познакомиться с хевсурской культурой и попробовать ее кухню, порисовать и послушать музыку в исполнении "Сестер Гогочури".
Любители прогулок отправятся вместе с местным гидом в красивую деревню Чирдили. Особый уголок приготовлен для детей - там они познакомятся с героями местных сказок и мифов.
Мероприятие организовано при поддержке Агентства развития Чехии, Агентства развития Австрии и мэрии муниципалитета Душети.