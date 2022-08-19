Силы безопасности Турции ликвидировали 9 боевиков на севере Сирии

19 авг. 7:28

Турецкие силы безопасности уничтожили на севере Сирии 9 боевиков террористической организации YPG, являющейся сирийским крылом "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Об этом говорится в сообщении министерства национальной безопасности Турции.

В ведомстве подчеркнули, что боевики занимались подготовкой вооруженной вылазки в зоне проведения контртеррористической операции "Источник мира".

В Минобороны также добавили, что Турция продолжит бескомпромиссную борьбу против террористов, передает агентство Anadolu.