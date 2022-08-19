В Конье завершились V Игры исламской солидарности

19 авг. 3:34

Вечером 18 августа в турецком городе Конья состоялась официальная церемония закрытия V Игр исламской солидарности.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу и президент Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал аль-Сауд.

В начале церемонии на сцену были вынесены флаги всех 54 стран-участниц, после чего начался парад команд.

В своем выступлении министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу обратил внимание на то, что V Игры исламской солидарности поспособствуют укреплению братства между участвовавшими в соревнованиях странами. "Игры и впредь будут проводиться с большим воодушевлением. Эти соревнования придадут импульс укреплению братства между странами. На этих Играх никто не проиграл, победили братство, единство и равенство", – цитирует его АзерТАдж.

В свою очередь, президент ISSF Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал аль-Сауд поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень организации соревнований, а жителей Коньи – за высокое гостеприимство. "На Исламиаде борьбу за первенство вели свыше 4 тысяч спортсменов. Все мы стали свидетелями интересных и справедливых соревнований", – сказал он.

Завершилась церемония закрытия концертной программой с участием известного турецкого певца Кубата.

В этом году в Играх исламской солидарности приняли участие более 4 тыс спортсменов из 56 стран. Всего в рамках Исламиады было разыграно 355 медалей в 24 видах спорта – в тяжелой атлетике, стрельбе, легкой атлетике, баскетболе 3х3, дзюдо, футболе, борьбе, спортивной гимнастике, аэробике, художественной гимнастике, гандболе, карате, кикбоксинге, фехтовании, стрельбе из лука, парастрельбе из лука, параатлетике, параплавании, настольном теннисе, тхэквондо, велоспорте, волейболе, бочче и плавании.

Азербайджанские спортсмены завершили соревнования на 5-м месте медального зачета, завоевав в общей сложности 99 наград – 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые.

Больше всего золотых медалей Азербайджану принесли борцы. В вольной борьбе "золото" завоевали Мария Стадник (в весовой категории до 50 кг), Лейла Гурбанова (до 53 кг), Гаджи Алиев (до 65 кг) и Туран Байрамов (до 74 кг). В греко-римской борьбе первые места заняли Эльданиз Азизли (до 55 кг), Жаля Алиева (до 57 кг), Хасрат Джафаров (до 67 кг) и Рафик Гусейнов (до 82 кг).

Пять наград высшей пробы было завоевано в художественной гимнастике. Зохра Агамирова стала обладательницей двух медалей в упражнениях с булавами и с лентой. Еще три медали азербайджанские гимнастки выиграли в командном первенстве, в многоборье и в упражнениях с пятью обручами.

В соревнованиях по спортивной гимнастике в опорном прыжке первым стал Иван Тихонов. В аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин золотая медаль досталась Владимиру Долматову, а в состязаниях смешанных пар он одержал победу вместе с Мединой Мустафаевой.

Три медали завоевали азербайджанские кикбоксеры – Анар Мамедов (57 кг, лоу кик), Фарид Агамогланов (63,5 кг, фул контакт) и Бахрам Раджабзаде (свыше 91 кг). В дзюдо золотую медаль выиграла мужская сборная и Балабей Агаев (60 кг), в тхэквондо – Фарида Азизова (67 кг), в каратэ – Ирина Зарецкая 68 кг).

В фехтовании Азербайджан стал первым в командных соревнованиях на шпагах среди мужчин и на саблях среди женщин. В стендовой стрельбе в дисциплине скит смешанной парой первое место занял азербайджанский дуэт Фуад Гурбанов - Нурлана Джафарова. В метании молота среди женщин золотая медаль досталась Анне Скидан. В плавании на 200 метров баттерфляем первым к финишу приплыл Рамиль Велизаде. Еще одна медаль у Азербайджана в женских соревнования по баскетболу 3X3.

Лидером общего зачета стала Турция, завоевавшая в общей сложности 326 медалей – 135 золотых, 103 серебряных и 88 бронзовых. Команда хозяев большинство своих наград завоевала в плавании и легкой атлетике. В частности, турецкие пловцы стали обладателями 24 наград высшей пробы.

Второе место со 149 медалями занял Узбекистан (51 золотая, 39 серебряных, 59 бронзовых). Большую часть наград в копилку сборной принесли дзюдоисты и дзюдоистки.

На третьем месте расположился Иран, в активе которого 133 медали (39 золотых, 44 серебряных, 50 бронзовых). В топ-5 также попал Казахстан, занявший четвертую строчку с 86 наградами (26 золотых, 44 серебряных, 50 бронзовых).