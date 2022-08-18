США готовы работать с Россией над альтернативой СНВ-3

18 авг. 23:55

США готовы работать с Россией над новым договором, который заменит договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



"Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ", - цитирует его РИА Новости.



По словам Прайса, США считают необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ. "Мы видим ценность ДСНВ, сейчас его ценность даже выросла, чем это было в предыдущий период его существования", - подчеркнул представитель Госдепа.



Он также сообщил, что Вашингтон будет делать все возможное для сохранения ключевых положений договора.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.