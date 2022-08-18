Горный велотур пройдет в грузинской Гурии

18 авг. 23:46

Велотур по горному хребту Гурии стартует в пятницу, он проводится при совместной организации "Кавказской велосипедной сети" (Caucasus Cycling Network) и местных любителей велоспорта. О мероприятии сообщают организаторы.

"Гурия отличается впечатляющими природными ресурсами, и мы хотим предложить велосипедное приключение заинтересованным любителям этого спорта", - цитирует анонс "Sputnik Грузия".

В первый день велосипедисты отправятся из Тбилиси в сторону Озургети, где поставят лагерь в зеленой зоне. В пятницу же вечером пройдет короткая велопрогулка по Ачинской долине (10 км).

В субботу велосипедисты доберутся до курортов Чохатаури и Бахмаро, на воскресенье запланирована обзорная экскурсия на горе Гомисмта.

Проект реализуется при поддержке мэрии Озургетского муниципалитета и местных компаний.