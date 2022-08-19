Тушети примет фестиваль "Тбатана"

19 авг. 0:39

Фестиваль "Тбатана" ("Tbatana") пройдет в высокогорном регионе Тушети 20 августа, сообщили организаторы, отметив, что праздник пройдет в одноименной деревне Тбатана, которая расположена на высоте двух тысяч метров над уровнем моря и окружена природным заповедником Бацари и национальным парком Тушети.

Сообщается, что сначала гости фестиваля узнают об интересных фактах быта и традиций народа Тушети, которыми поделится историк Иракли Вешагуридзе.

Далее в развлекательной части фестиваля выступят различные ансамбли и коллективы, среди которых музыкальная группа "Цовата", фольклорный ансамбль "Бахтриони", студия танца "Гения" и другие исполнители.

Затем выступят местные поэты Тушети Адам Бобгиашвили, Бахва Баиходзе, Иосеб Лонгишвили и Арчил Китошвили, передает Sputnik Грузия.