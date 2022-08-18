18 авг. 21:59

В Дагестане к началу учебного года отремонтировали 210 школ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики Сергей Меликов.

Он пояснил, что в зданиях полностью обновили электропроводки и канализационные системы, крыши и фасады. При этом глава региона обратил внимание на то, что на некоторых объектах остаются определенные замечания к срокам и качеству работ.

"2022 год для Дагестана особенный, он объявлен Годом образования. Я считаю, символично, что именно в этом году мы смогли реализовать беспрецедентный по своим масштабам капитальный ремонт образовательных учреждений", - поведал Меликов.