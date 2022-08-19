Иранские борцы выступят на турнире в России

19 авг. 5:26

Сборная Ирана выступит на международном турнире по греко-римской борьбе "Мемориал Аксенова. Возрождение" в Новосибирске, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Турнир пройдет с 10 по 11 сентября. Помимо россиян, в соревнованиях также примут участие спортсмены из Беларуси и Киргизии.

"Мемориал Аксенова" пришел на смену "Мемориала Нестеренко", который был проведен 25 раз. Нестеренко, борец вольного стиля, в свое время выступал на "Мемориале Аксенова". В советские времена турнир Аксенова проходил более 20 раз.