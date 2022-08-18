В Белгородской области горит склад боеприпасов, население эвакуируют

18 авг. 23:11

В Белгородской области, граничащей с Харьковской областью Украины, в четверг вечером загорелся склад с боеприпасами, жителей ближайших сел эвакуируют.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние", - сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Общее население двух сел составляет около 1100 человек. Села Тимоново и Солоти находятся в Валуйском районе, там же, согласно данным из открытых источников, расположены части 3-й мотострелковой дивизии.

На месте ЧП работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.

Это уже третий инцидент со складами боеприпасов в августе: 9 августа склад боеприпасов горел в Новофедоровке на территории военного аэродрома Саки (Крым), 16 августа в Джанкойском районе Крыма, близ сел Майское и Азовское, загорелся временный склад боеприпасов одной из воинских частей.