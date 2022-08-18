Турция готова стать посредником в новых переговорах России и Украины

18 авг. 21:56

Турция продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Украине. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также обратился с призывом к мировому сообществу прилагать больше усилий для урегулирования ситуации на Украине. Он добавил, что Турция готова оказать содействие России и Украине в возобновлении стамбульского процесса переговоров.

"Мы готовы сыграть роль медиатора или посредника в оживлении переговоров по параметрам, которые сформировались в марте в Стамбуле. Готовы оказать для достижения этой цели всяческую поддержку", - цитирует его ТАСС.

Напомним, сегодня во Львове состоялось встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.