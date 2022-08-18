В Москве пройдет фестиваль животных из городских приютов 

18 авг. 22:28

Фестиваль животных из городских приютов состоится 19 августа на ВДНХ в Москве, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"В канун Всемирного дня бездомных животных, который традиционно отмечается в третью субботу августа, комплекс городского хозяйства Москвы приглашает горожан на фестиваль животных из городских приютов. Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в пятницу, 19 августа, с 12:00 до 16:30 на площадке летнего кинотеатра-лектория", - указано в сообщении.

Фестиваль животных из городских приютов - это возможность подарить бездомному животному домашнее тепло и любовь. В выставке примут участие десять животных - пять кошек и пять собак из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Кроме этого, гости фестиваля смогут заочно познакомиться с некоторыми питомцами приютов, изучив их анкеты в печатных каталогах.