Саудовская Аравия построит в Узбекистане самую большую в мире ветряную электростанцию

18 авг. 21:48

Саудовская компания ACWA Power построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветряную электростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.

Соглашение о строительстве ВЭС было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Саудовскую Аравию.

Мощность ветропарка составит 1,5 ГВт, он появится в Республике Каракалпакстан. Это будет крупнейшая ветроэлектростанция не только во регионе, но и во всем мире. Планируется, что ВЭС сможет обеспечивать электроэнергией 1,65 млн домохозяйств.

Кроме того, стороны заключили соглашение о сотрудничестве, ориентированное развитие научно-исследовательских разработок и последующего производства зеленого водорода в Узбекистане. Еще один документ выражает намерение Саудовской Аравии инвестировать в ближайшие 5 лет $10 млн в энергетический комплекс Узбекистана.

В общей сложности Узбекистан и Саудовская Аравия подписали три крупных контракта на сумму $12 млрд, передает агентство Anadolu.