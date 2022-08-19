Nature Food прогнозирует последствия "локальной" ядерной войны

Даже "локальная" ядерная война спровоцирует мировой продовольственный кризис, который будет длиться как минимум десятилетие. Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Food, миллионы людей по всей планете будут голодать. The Conversation опасается, что ядерные бомбы, которые могут быть сброшены на города и промышленные зоны, приведут к масштабным возгораниям, а огромное количество сажи поднимется в верхние слои атмосферы. Сажа распространится по всему миру и быстро охладит планету.

Война может продлиться всего несколько дней или недель, но ее последствия будут влиять на климат на протяжении более десяти лет. С помощью моделирования на основе климатических и продовольственных данных ученым удалось выяснить, каким образом ядерная война повлияет на мировые запасы продовольствия.

Катастрофические сценарии

Конфликты между ядерными державами - причина постоянного беспокойства в самых разных регионах планеты. Если один из таких конфликтов перерастет в ядерную войну, как она повлияет на глобальное производство продуктов питания и торговлю? Чтобы ответить на эти вопросы, были созданы симуляции на основе климатических данных, данных об урожае сельскохозяйственных культур, рыболовства и животноводства. С помощью моделирования удалось оценить влияние потенциальной ядерной войны на запасы продовольствия в течение 15 лет после ее завершения.

Было смоделировано шесть различных сценариев в зависимости от объема сажи, который поднимется в атмосферу при использовании того или иного количества ядерного оружия. "Локальный" конфликт может случиться между Индией и Пакистаном. Может быть задействовано 100 бомб, сопоставимых с той, которая была сброшена на Хиросиму (менее 3% глобального ядерного арсенала). Если же конфликт произойдет между Россией и США, то будет задействовано 90% мировых ядерных боеголовок. Количество сажи, которое может попасть в верхние слои атмосферы, варьируется между 5 и 150 млн тонн. Для сравнения, во время летних пожаров в Австралии в 2019-2022 годах, в стратосферу попало более миллиона тонн смога. Хотя ученые выбрали для создания региональной симуляции Индию и Пакистан, ядерный конфликт с участием других государств может привести к таким же выбросам сажи и климатическим последствиям.

Повсеместный голод

В каждом из сценариев влияние на мировой климат будет значительным на протяжении десяти лет после ядерного конфликта. Производство продовольствия по всему миру снизится. Даже в случае локальной войны количество солнечного света над посевами по всему миру сократится на 10%, а глобальная температура упадет на один-два градуса. Примерно за десять лет такое похолодание сведет на нет антропогенное потепление, начавшееся во время промышленной революции. Глобальное производство продовольствия снизится на 7% в первые пять лет после регионального ядерного конфликта. Хотя цифра не кажется большой, на самом деле, этот уровень в два раза выше рекордного падения с начала ведения наблюдений в 1961 году. Более 250 млн человек останется без продуктов питания в течение двух лет после войны.

Глобальный ядерный конфликт будет представлять собой угрозу общечеловеческого уровня: голодать будет более 5 млрд человек.

Среднемировая температура упадет на 10-15 градусов в первые пять лет после конфликта, а уровень солнечного света снизится на 50-80%. Количество осадков в регионах с посевами уменьшится на 50%. В итоге мировое производство продуктов питания снизится до 20% от довоенных уровней. На восстановление уйдет более 10 лет.

Отсутствие понятия ”ограниченная ядерная война”

С помощью изменения привычного уклада жизни можно будет избежать голода после относительно ограниченного ядерного конфликта. Ученые выяснили, что если люди снизят количество продовольственных отходов, а корма для животных будут переправлены на производство продуктов питания для человека, влияние региональной ядерной войны на запасы продовольствия будет ограничено, но только в таких крупных странах-экспортерах, как Россия, США и Австралия.

Хотя в последние десятилетия был достигнут значительный прогресс, глобальное распределение продовольствия по-прежнему серьезная проблема. Несмотря на то, что сегодняшних запасов продуктов питания достаточно для того, чтобы прокормить всё население планеты, в 2020 году более 700 млн человек страдали от недоедания. Ученые предполагают, что в мире после ядерной войны глобальное распределение продовольствия прекратится на несколько лет, поскольку страны-экспортеры приостановят торговлю и сосредоточатся на том, чтобы прокормить собственное население. В результате дефицит, спровоцированный войной, особенно сильно скажется на государствах-импортерах, в частности в таких регионах как Азия, Европа и Ближний Восток.

В результате проведенного исследования ученые пришли к выводу: такого понятия как ”ограниченная ядерная война”, которая повлияет исключительно на конфликтующие стороны, не существует. Итоги исследования еще раз подтверждают заявление, сделанное в 1985 году американским президентом Рональдом Рейганом и генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачёвым и повторенное в этом году лидерами Китая, Франции, Великобритании, России и США: в ядерной войне невозможно победить, поэтому не стоит ее начинать.