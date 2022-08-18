В России отказались от публикации данных о коллективном иммунитете к коронавирусу

18 авг. 21:33

Портал стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета россиян к коронавирусу.

Напомним, данные публиковались каждую пятницу. Коллективный иммунитет с коронавирусу в России снижается с зимы. На прошлой неделе, когда данные были обнародованы в последний раз, коллективный иммунитет составлял 7,4%, в Подмосковье - 6,3%, в Москве - 1,9%.

"В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета", - сообщается на портале.