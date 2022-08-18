"Гимнастика для всех" состоится в Баку

18 авг. 21:21

Спортивный фестиваль "Гимнастика для всех" будет проведет в Баку 9 сентября.

Мероприятие состоится на Приморском бульваре, за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига. Он будет посвящен 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), информирует пресс-служба организации.

Участие в фестивале примут члены сборной команды по гимнастике, представители клуба Ocaq Sport, а также спортсмены из регионов Азербайджана. Выступления на фестивале будут проходить под музыкальное сопровождение.

Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль проводится с целью пропаганды занятий гимнастикой среди населения, здорового образа жизни, а также эффективного проведения досуга.