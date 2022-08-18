Турция надеется достичь в Средиземном море такого же успеха, как в Черном

Всего через неделю после выхода из порта новейшее буровое судно Турции начало работы по поиску нефти и природного газа в Средиземном море. Передовое судно турецкого флота для подводной добычи углеводородов ”Абдулхамид Хан” будет вести разведочные работы на колодце ”Йорюклер-1” в 55 км от побережья Газипаша в провинции Анталья.

Как сообщает турецкая "Сабах" со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, есть надежда, что работы в Восточном Средиземноморье приведут к таким же открытиям, как и в Черном море, где Турция обнаружила месторождение природного газа с запасами в 540 млрд кубометров. ”Мы надеемся, что у нас будут хорошие новости не только из Черного моря, но и из Средиземного. Усилиями наших инженеров и молитвами нашего народа пусть судьба будет благосклонна к нашему судну, а его работа - плодотворна”, - пишет Донмез в соцсетях.

Участок акватории к северо-западу от Кипра находится за пределами вод, на которые претендует Республика Кипр. 9 августа на церемонии спуска судна на воду президент Реджеп Тайип Эрдоган отмел все возражения со стороны греческой и греческо-кипрской администраций в отношении бурильных работ, подчеркнув, что у Турции есть право искать энергоресурсы на собственной территории. ”Мы проводим разведку и бурение в Средиземном море в собственной суверенной акватории. Нам не нужно просить разрешение или ждать от кого-либо ратификации”, - заявил Эрдоган.

Турция не отправляла корабли в Восточное Средиземноморье с тех пор, как бурильное судно ”Явуз” покинуло воды моря в сентябре 2020 года. Прибывший на место проведения работ ”Абдулхамид Хан” будет вести разведку в течение двух месяцев.

Оборудованный современной техникой седьмого поколения, ”Абдулхамид Хан” весит 68 тыс. тонн и может бурить на глубине до 12 тыс. метров. В мире всего пять бурильных судов седьмого поколения. Высота бурильной колонны составляет 104 метра, а экипаж - 200 человек. Судно длиной в 238 метров и шириной в 42 метра - самое большое и наиболее современное с технической точки зрения в турецком флоте разведочных и бурильных судов. Остальные бурильные суда страны - ”Фатих”, ”Кануни” и ”Явуз” работают в Черном море. Все четыре корабля названы в честь османских султанов.

Газовое месторождение Сакарья, расположенное в 150 км от турецкого побережья Черного моря, крупнейшее открытие, сделанное Турцией. Первые трубы подводного газопровода, по которому газ будет доставляться на берег, были проложены в июне. Первая секция начинается в порту Фильос в северной провинции Зонгулдак.

Газопровод, который соединит месторождение с перерабатывающим заводом, должен начать поставлять газ в первом квартале 2023 года. Более 60% труб на подводном участке в 170 км уже проложено. Оставшиеся работы планируется завершить в сентябре.

Для удовлетворения внутренних энергетических потребностей Турция по-прежнему нуждается в импорте энергоресурсов, цена на которые взлетела в последние полгода. В прошлом году 45% газа, полученных Турцией, было отправлено из России, остальное - из Ирана и Азербайджана.

Ежегодное потребление газа в Турции выросло с 48 млрд кубометров в 2020 году до рекордных 60 млрд кубометров в 2021 году. Ожидается, что в этом году потребление будет на уровне 62-63 млрд кубометров.