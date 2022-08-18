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Специалисты не выявили в Москве превышения содержания загрязняющих веществ

Специалисты не выявили в Москве превышения содержания загрязняющих веществ

В Москве не выявлено превышение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе из-за появления дымки и запаха гари. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, специалисты провели внеочередной отбор проб атмосферного воздуха во всех административных округах города Москвы на 56 маршрутных постах мониторинга атмосферного воздуха для исследований на содержание веществ (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, взвешенные частицы РМ10, мелкодисперсные взвешенные вещества РМ2,5), свойственных процессу горения. "Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - сказано в заявлении.

Напомним, утром 17 августа в некоторых районах Москвы появились запах гари и небольшой смог. По данным МЧС, "причиной стали лесные пожары в Рязанской области".

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