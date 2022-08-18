В Россию нелегально везли собак из Узбекистана

18 авг. 21:08

Россельхознадзор пресек нелегальный ввоз в страну через аэропорт Домодедово 15 собак из Узбекистана.

"Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям при проведении пограничного ветеринарного контроля в аэропорту Домодедово была пресечена попытка ввоза собак в количестве 15 голов из Республики Узбекистан", - информирует ведомство.

В Россельхознадзоре уточнили, что животные прибыли на территорию России с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, в том числе с отсутствием разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз на территорию РФ.

Все собаки возвращены в Узбекистан.