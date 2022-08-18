Дзюба нашел себе новый клуб в Турции

18 авг. 20:45

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте его нового клуба.

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один.

Ранее сообщалось, экс-нападающий сборной России будет зарабатывать в Турции 1,5 млн евро в год.

После двух туров "Анада Демирспор" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции.

Напомним, в прошлом сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта. Последний месяц футболист поддерживал форму с казанским "Рубином".