Генсек ООН пока не собирается приезжать в Москву

18 авг. 20:40

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш пока не планирует приезжать в Москву. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель представителя генсека Фархан Хак.

"В настоящий момент нам нечего сказать насчет поездки в Россию", - цитирует его ТАСС.

Хак напомнил, что из Украины Гутерриш поедет в Стамбул, где изучит работу Совместного координационного центра.

Напомним, сегодня во Львове состоялось встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.