18 авг. 20:35

ОПЕК заинтересована в продлении нефтяной сделки с Россией и другими производителями, заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс в интервью Reuters.

"Мы заинтересованы в продлении сделки с Россией и другими производителями, не входящими в ОПЕК... Мне очень трудно представить, что сделка не будет продлена", - признался он.

По словам аль-Гайса, в ОПЕК ожидают, что Россия, несмотря на сокращение экспорта из-за эмбарго, останется частью хартии сотрудничества, подписанной членами ОПЕК+ в июле 2019 года. Генсек организации добавил, что замещение российской нефти на мировом рынке видится "непростой задачей". Снижение нефтедобычи в России будет иметь "серьезные последствия для потребителей".

По мнению аль-Гайса, какие бы меры ни были приняты в будущем в отношении российской нефти, "покупатели и продавцы смогут приспособиться", найдут "способы и средства для перенаправления торговых потоков".