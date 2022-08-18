Мощный ливень в Ялте привел к точеным подтоплениям

18 авг. 20:16

В четверг в Ялте за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков, сообщает крымский гидрометцентр.

"Месячная норма - от 40 до 43 мм осадков. Выпало 93 мм осадков почти за пять часов", - говорится в сообщении.

Ливень не привел к серьезным ЧП, информирует ялтинские власти. "Испытание непростое, но реки справились. Есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. Серьезных ЧП нет", - написала глава городской администрации Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Штормовое предупреждение в Крыму действует в четверг и пятницу.