Гутерриш заявил о критической важности российского и украинского продовольствия для мировых рынков

18 авг. 20:03

Для стабилизации ситуации на мировых рынках необходимо продолжение и наращивание экспорта продовольствия и удобрений в рамках стамбульских договоренностей, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"<...> Решения глобального продовольственного кризиса нет без обеспечения полного и глобального доступа к украинскому продовольствию и российскому продовольствию и удобрениям", - признал он.

"Я призываю к продолжению усилий и преодолению всех обстоятельств в духе компромисса, а также к окончательному урегулированию всех сложностей. Обеспечение экспорта удобрений и продовольствия с Украины и из России в большем объеме критически важно, чтобы успокоить рынки и снизить цены", - сказал Гутерриш на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове в четверг.

Генсек ООН подчеркнул, что "жизненно важно" переломить ситуацию на рынке удобрений, она "угрожает урожаю следующего сезона, в том числе урожаю риса - наиболее употребляемой в мире культуры".