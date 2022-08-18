Турция обсуждает с Россией вопрос открытия Зангезурского коридора

18 авг. 19:54

Турция ведет переговоры с Россией по открытию Зангезурского коридора. Об этом заявил замминистра торговли Турции, начальник Таможенного департамента Реза Туна Турагай.

"Переговоры на высоком уровне с Россией по открытию Зангезурского коридора продолжаются. Мы ожидаем, что коридор будет открыт в самое ближайшее время", - цитирует его "Sputnik Азербайджан".

По словам замминистра, на сегодняшний день вопрос скорейшего открытия коридора является одним из важнейших в плане расширения азербайджано-турецких торговых отношений. Он отметил, что Турция нацелилась на увеличение товарооборота с Азербайджаном с нынешних $5 млрд до $15 млрд, и в этом контексте важно своевременно открыть Зангезурский коридор.