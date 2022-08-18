18 авг. 19:45

Резкое ухудшение погоды ожидается 18-19 августа в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, объявлены штормовые предупреждения.

В КЧР прогнозируется сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 м/с, сообщает ГУ МЧС по региону. На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах вероятен сход небольших селей.

Аналогичный прогноз дается и для Кабардино-Балкарии, там непогода сохранится также 20 августа. "Местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении пресс-служба регионального главка МЧС.