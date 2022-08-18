Евросоюз вывез из Украины 10 млн тонн зерна и семян подсолнечника

18 авг. 19:35

Европейский союз вывез из Украины 10 млн тонн зерна и семян подсолнечника. Об этом заявил в своих социальных сетях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"10 млн тонн зерна и семян подсолнечника уже были вывезены с Украины. Быстрое создание линий солидарности помогли увеличить экспорт с Украины", - поведала она.

Глава ЕК отметила, что Украина является мировым амбаром, и делается все возможное, чтобы доставить драгоценное зерно туда, где оно необходимо более всего.

Другой представитель Еврокомиссии Адальберт Янс обратил внимание на то, что ЕК продолжит активно поддерживать сухопутный и речной экспорт зерна с Украины в страны ЕС, несмотря на возобновление морского импорта. По его словам, только в июле ЕС вывез с Украины 2,8 млн тонн сельскохозяйственной продукции, передает ТАСС.