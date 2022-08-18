Эрдоган и Путин вместе оценят итоги переговоров во Львове

18 авг. 19:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в четверг, что собирается обсудить итоги переговоров во Львове с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжит дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.

Во Львове состоялась двусторонняя встреча Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также трехсторонняя, с участием генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам турецкого лидера, на трехсторонней встрече с Зеленским и Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине.

Турецкие СМИ со ссылкой на диписточники сообщают, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным.