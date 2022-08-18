Турция примет участие в восстановлении Украины

18 авг. 19:05

Меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры Украины был подписан сегодня во Львове.

Подписи на документе в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского поставили министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Из меморандума следует, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления. Группа займется проработкой механизмов привлечения турецких инвестиций, а также будет развивать конкретные проекты для сотрудничества.

Кубраков отметил, что турецкий бизнес имеет большой опыт участия в строительстве на Украине дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов.