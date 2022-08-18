В России больше никогда не будет гонок "Формулы-1"

18 авг. 18:55

Руководство "Формулы-1" больше никогда не будет проводить гонки в России. Об этом в интервью Bild Sport заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Он подчеркнул, что деньги важны для "Формулы-1", но они не единственное, на что руководство гоночной серии обращает внимание.

"Я всегда говорю - никогда не говори никогда. Но в данном случае могу пообещать, что мы больше не будем вести никаких переговоров с организаторами Гран-при России. Там больше не будет гонок", - поведал Доменикали.

Напомним, в марте 2022 года "Формула-1" объявила о досрочном расторжении контракта на проведение Гран-при России на фоне ситуации на Украине.