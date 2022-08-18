"Сельская ипотека" в России стала бессрочной

18 авг. 18:44

Программа льготного кредитования "Сельская ипотека" по ставке 3% в России продлена бессрочно, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу сказать еще об одном решении - о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен", - заявил он в четверг на пленарном заседании форума "Среда для жизни".

По словам премьера, ставка останется прежней, а жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до финала программы.

"Единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующих детей, можно направить на погашение ипотеки", - добавил Мишустин.