ВОЗ не рекомендует проводить массовую повторную ревакцинацию от COVID-19

18 авг. 18:32

Четвертую дозу вакцины против коронавируса не следует вводить всем гражданам, ее следует назначать только лицам, входящим в группы риска, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации - главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации Алехандро Кравиото.

"Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний", - сообщил Кравиото на пресс-конференции.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что за последние четыре недели число смертей от коронавируса выросло на 35%.