Баку, Анкара и Тбилиси упростят процедуры при перевозке грузов

18 авг. 17:58

Азербайджан, Турция и Грузия упростят процедуры при перевозке грузов. Данный вопрос обсуждался 18 августа на заседании трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами трех стран.

В ходе встречи стороны подписали соглашение, предполагающее первоначальный обмен информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), передает "Sputnik Азербайджан".

Целью соглашения является oсущeствлeниe элeктрoннoгo oбмeнa пeрвичными дaнными для упрoщeния тaмoжeнных прoцeдур для тoвaрoв, трaнспoртируeмых трaнзитoм пo железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории Азербайджана, Турции и Грузии.