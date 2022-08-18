Кто мешает установлению мира на Южном Кавказе?

И Азербайджан, и Армения знают об ужасах войны не понаслышке. Почти два года назад для обеспечения соблюдения Арменией международных норм и принципов, а также соответствующих резолюций Совбеза ООН (822, 853, 874, 884), подтверждающих территориальную целостность Азербайджана, ему пришлось прибегнуть к военным средствам. Поскольку процесс мирного урегулирования под эгидой Минской группы ОБСЕ не смог обеспечить решения давнего конфликта, а с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна Армения становилась все более враждебной и стала отказываться от сотрудничества, силовые методы оказались единственным выходом из тупика, пишет Eurasia Review.

С тех пор, как 9-10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее Заявление, многое изменилось, и сейчас есть реальная надежда на то, что соглашения, положившие конец войне, будут полностью соблюдаться. Стороны продолжают встречаться при содействии РФ и ЕС для прояснения вопросов, вытекающих из обязательств ноябрьского соглашения, включая нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном; делимитацию и демаркацию границы; культурно-гуманитарные вопросы; а также вопросы, связанные с открытием всех коммуникаций в регионе.

Однако последние события свидетельствуют о нежелании армянской стороны выполнять свои обязательства. Так, сначала Никол Пашинян заявляет, что Армения должна уменьшить свои притязания в отношении Карабаха; но в следующий раз говорит о территориальных претензиях Армении к Азербайджану.

В середине апреля Пашинян сделал несколько заявлений относительно азербайджано-армянского урегулирования. В частности, он отметил, что "международное сообщество требует немного снизить планку" в вопросе "статуса" Карабаха. Посыл этого заявления был мощным, так как свидетельствовал о растущем понимании в Армении необходимости нормализации отношений с Азербайджаном. Армения также приняла предложение Азербайджана из пяти условий, выдвинутое в марте 2022 года, которое послужило основой для будущего мирного договора.

Но 4 августа премьер-министр Армении на заседании правительства выступил с очередным спорным заявлением, в котором содержались сепаратистские претензии, затрагивающие территориальную целостность Азербайджана, что подорвало ход послевоенного урегулирования. Пашинян тогда заявил, что Азербайджан должен принять три условия: во-первых, существование такой единицы как "Нагорный Карабах"; во-вторых, наличие новой линии соприкосновения в Карабахе; и в-третьих, центральную роль Лачинского коридора, соединяющего Армению с Карабахом.

Комментарии Пашиняна игнорируют соответствующие положения трехстороннего Заявления, где говорится о прекращении боевых действий между сторонами конфликта и обеспечении вывода всех вооруженных сил, принадлежащих Армении и ее ставленникам, с освобожденных территорий Азербайджана, в том числе и из Карабаха. Развертывание российского миротворческого контингента вдоль существовавших на тот момент зон, где шли боевые действия между конфликтующими сторонами, не создавало автоматически новой линии соприкосновения. Концепция новой линии соприкосновения порочна, как и любая попытка извратить суть уже подписанных документов и связанных с ними обязательств. Такие попытки не приносят ничего, кроме вреда хрупкому послевоенному урегулированию, которое постепенно продвигается к определенному прогрессу благодаря усилиям Азербайджана и международных посредников.

Незадолго до того, как Пашинян сделал это заявление, председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян объявил, что требования Азербайджана заменить Лачинский коридор альтернативным маршрутом якобы незаконны, поскольку не все стороны согласились на новый альтернативный маршрут. Однако в статье 6 Заявления, говорится, что "по согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору… Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Здесь четко сказано, что новый маршрут вдоль Лачинского коридора должен быть определен к 2023 году, и строительство этой дороги Азербайджаном уже близко к завершению. Что касается приведенного секретарем Совбеза Арменом Григоряном аргумента о том, что не все стороны согласились на альтернативный маршрут, следует иметь в виду, что текст ноябрьского Заявления был подписан всеми сторонами, в том числе Арменией, и Азербайджан имеет полное право выступить с инициативой строительства маршрута, альтернативного Лачинскому коридору, учитывая, что принципиальное согласие всех сторон уже закреплено, а Карабах является международно признанной частью Азербайджана.

Пренебрежительное отношение Армении к существующим обязательствам не ограничивается вышеупомянутыми вопросами. То же самое касается и пункта 4 трехстороннего Заявления: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Президент Азербайджана Ильхам Алиев в середине июля упомянул, что российская сторона обещала обеспечить вывод армянских военных с азербайджанских территорий до июня 2022 года, однако вопрос пока остается нерешенным.

Это приводит к гибели людей и создают угрозу безопасности. Периодические обстрелы азербайджанских позиций, где временно размещены российские миротворцы, членами незаконных армянских вооруженных формирований вызывают у Азербайджана законное недовольство и порождают резкие ответные действия. В результате очередной диверсионно-террористической операции, проведенной армянскими ополченцами 3 августа, погиб азербайджанский военнослужащий Анар Казымов. В ответ Азербайджан 4 августа начал короткую контртеррористическую операцию "Возмездие", в результате которой восстановил контроль над стратегическими высотами Гырхгыз и Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и еще раз показал, что военный ответ на провокации Армении был необходимым и соразмерным.

Проблемы возникают и в связи с выполнением пункта 9 ноябрьского Заявления, предусматривающего открытие всех коммуникаций в регионе. Заигрывание Еревана с идеей о том, сотрудничать ли с Азербайджаном в реализации Зангезурского коридора или нет, чревато блокадой Армении. Для достижения устойчивого мира, развития и устранения любой возможности войны в регионе необходимо полное выполнение условий ноябрьского соглашения. 44-дневная война показала, что оккупация международно признанных территорий суверенных государств, попытки нарушения неприкосновенности государственных границ, политика этнических чисток не имеют никаких шансов. Превращать послевоенное урегулирование и мир в череду противоречий - не лучший путь.