Эрдоган, Зеленский и Гутерриш завершили встречу во Львове

18 авг. 17:52

Встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове.

Встреча стартовала во дворце Потоцких в 16.50 по местному времени и проходила в закрытом для прессы режиме. Трехсторонняя встреча длилась 40 минут, сообщает агентство Anadolu.

Одной из главных тем трехсторонних переговоров, по данным телеканала TRT, стала реализация зерновой сделки и перспективы урегулирования украинского кризиса.

Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние встречи, они проходили за закрытыми дверями. Согласно сообщению Зеленского в Telegram-канале, на встрече с Эрдоганом обсуждалась возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуация вокруг Запорожской АЭС, а также вопросы оборонного взаимодействия.