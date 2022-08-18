Похитителю малинового варенья в Кабардино-Балкарии грозит пять лет тюрьмы

18 авг. 17:40

Житель Кабардино-Балкарии обвиняется в похищении у местных жителей малинового варенья на сумму свыше 500 тыс рублей.

"По версии следствия, мужчина с помощью объявлений в сети интернет подыскивал граждан, желающих продать малиновое варенье, после чего убеждал их, что реализует товар, а вырученные деньги вернет. Однако свои обязательства он не выполнил", - сообщает прокуратура Баксанского района республики.

Таким способом мужчина похитил варенья у 19 жителей района, общий ущерб превышает 580 тыс рублей.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.