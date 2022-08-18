Казгидромет предупреждает о снеге и заморозках в пятницу

18 авг. 17:25

В пятницу 19 августа в Казахстан нагрянет осенняя погода, в некоторых регионах ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

На севере, востоке и западе республики вероятны дождь с мокрым снегом, на севере, северо-западе, в центре и на востоке Казахстана в ночные часы ожидается туман. Ночные заморозки до двух градусов прогнозируются на севере, востоке и в центре республики.

В южных регионах сохраняется сильная жара и высокая пожароопасность.

В Нур-Султане в пятницу днем будет около 15-17 градусов тепла, без осадков.

В Алматы будет ясно, плюс 28 градусов тепла.

В Шымкенте днем до плюс 32, возможен ветер до 20 м/с.